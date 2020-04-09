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«Сгорел за три дня, лежал на ИВЛ во 2-й больнице»

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  • 9.04.2020, 8:51
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«Сгорел за три дня, лежал на ИВЛ во 2-й больнице»

Коллеги умершего от коронавируса борисовского медика рассказали подробности о его болезни.

8 апреля в реанимации 2-й клинической больницы Борисова умер фельдшер «скорой» Василий Липилин. Ему было 50 лет. У врача была двусторонняя пневмония и положительный результат теста на коронавирус. У коллег умершего медика тоже взяли мазки на коронавирус.

«28 марта Василий пошел на больничный. Госпитализировали 4 апреля. Сгорел за три дня. Лежал на ИВЛ во 2-й больнице. Диагноз коронавирус ему поставили только 7 апреля. До этого якобы была «пневмония», - сообщил телеграмм-каналу «Баста» сегодня ночью коллега медика.

Информацию подтвердили в Борисовcкой больнице №2.


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