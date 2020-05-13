Зеленский: Каждый раз, когда вы не надеваете маску, вы отдаляете отмену карантина 5 13.05.2020, 18:34

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Президент Украины опубликовал новое видеообращение.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев выполнять все противоэпидемические требования, несмотря на ослабление карантина. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном 13 мая в Facebook.

"Каждый следующий этап смягчения возможен только тогда, когда мы достигнем конкретных показателей. В частности, умеренного количества новых случаев заболевания и некритичной загрузки коек в больницах. Простыми словами: каждый раз, когда вы не надеваете маску и рискуете заразить других людей, вы сами отдаляете открытия ресторанов, пляжей и всего остального", – сказал он.