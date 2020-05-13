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Зеленский: Каждый раз, когда вы не надеваете маску, вы отдаляете отмену карантина

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  • 13.05.2020, 18:34
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Зеленский: Каждый раз, когда вы не надеваете маску, вы отдаляете отмену карантина

Президент Украины опубликовал новое видеообращение.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев выполнять все противоэпидемические требования, несмотря на ослабление карантина. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном 13 мая в Facebook.

"Каждый следующий этап смягчения возможен только тогда, когда мы достигнем конкретных показателей. В частности, умеренного количества новых случаев заболевания и некритичной загрузки коек в больницах. Простыми словами: каждый раз, когда вы не надеваете маску и рискуете заразить других людей, вы сами отдаляете открытия ресторанов, пляжей и всего остального", – сказал он.


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