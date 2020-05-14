Всему свое время 4 Алесь Круткин

14.05.2020, 14:58

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Алесь Круткин

Сегодня мы сбережем жизни людей, а завтра освободим страну от тирана.

Видеоблогер и активист гражданской кампании "Европейская Беларусь" Алесь Круткин обратился к своим подписчикам с призывом продолжить Народный карантин и не принимать участие в "выборах" во время эпидемии.

"Идет планомерный геноцид нашего народа, - заявил он в новом выпуске на своем канале. - Коронавирусом заражают все социальные группы – военных, милицию, чиновников, врачей, пенсионеров, студентов. Каждый день приходят десятки новых сообщений о вспышках Covid-19 в школах и вузах, колледжах и детских садах

Людей позвали на Пасху в церкви и костелы, на Радуницу – на кладбища. А несколько дней назад в Минске прошел парад смерти.

Диктатор уже не может остановиться в своем безумии. Тем более сейчас, когда на кону и его жизнь тоже. Ради попытки сохранения свое власти он готов пожертвовать всеми нами. Как Гитлер, его кумир, в последние дни войны.

Лукашенко объявил о выборах. Представляете? Гибнут люди, сотни тысяч зараженных, а он – о своем, о выборах. Какие выборы в чумном бараке? Какие выборы, когда гибнут люди?

Знаете, кого пошлют на верную смерть - собирать подписи и агитировать за диктатора и других безумцев, которые решат принять участие в этом карнавале смерти? Безмолвных баранов, для которых взбучка от начальства страшнее потери собственной жизни. Хотите быть баранами? Стоит ваша жизнь, жизни ваших родных и близких новой пятилетки для Луки? Вам пришлют не приглашение на избирательные участки, а похоронки.

Баста карнавалу смерти! Баста похоронкам. Народный карантин. А потом, когда эпидемия пойдет на спад – выход на улицы и Народный трибунал над безумцем и теми, кто помогает ему нас убивать.

Всему свое время. Сегодня мы сбережем жизни людей, а завтра освободим страну от тирана. Оставайтесь дома и не участвуйте в псевдовыборах. Разговаривайте со своими знакомыми и родными. Этот год станет последним для диктатора. Нас ждут сложные, но судьбоносные месяцы".