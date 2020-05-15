Геологи: Самый большой вулкан мира погружается в океан 1 15.05.2020, 14:54

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Горная порода содержит примерно 150 тысяч кубометров расплавленного вещества.

Самый большой в мире вулкан Мауна-Лоа погружается в океан и становится едва заметным. Вулкан Мауна-Лоа, расположенный на острове Гавайи, является одним из крупнейших на Земле щитовых вулканов, уступая только Массиву Таму по объему и площади подошвы. В последние годы, как отмечают американские геологи, вулкан стремительно погружается в океан, поэтому в будущем он станет едва заметным над поверхностью воды, пишет lenta.ua.

Расположенный примерно в тысяче километров от Гонолулу, вулкан в целом напоминает остров, который облюбовали все окрестные птицы. Верхушка вулкана находится на высоте около четырех с половиной километров, но в последнее время, как зафиксировали исследователи, вулкан начал стремительно погружаться в океан.

"Он довольно быстро опускается на дно океана, но это нормальный геологический процесс. Горная порода, из которой состоит вулкан, содержит примерно 150 тысяч кубометров расплавленного вещества, которое прожигает земную кору и под действием свое массы вулкан опускается под землю", — рассказывают геологи из США.

В 2014 году было проведено исследование при помощи гидролокаторов, которое показало, что Мауна-Лоа примерно на 65 процентов находится ниже слоя коралловых экосистем. Масса вулкана, как отмечают специалисты, столь велика, что гора продавливает земную кору и опускается вниз. Процесс погружения, при этом, постоянно ускоряется, поэтому в будущем вулкан может практически полностью скрыться под водой.