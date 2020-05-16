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Что будет с экономикой Беларуси?

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  • 16.05.2020, 19:18
  • 2,817
Что будет с экономикой Беларуси?

Международные финансовые институты сделали свой прогноз.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Беларуси по обязательствам в иностранной и национальной валютах на уровне «В», пишет сайт naviny.by.

Как отмечают эксперты Fitch Ratings, несмотря на прогресс в направлении диверсификации, Беларусь сохраняет высокую экономическую зависимость от России и поэтому уязвима к изменениям в российской политике.

Fitch прогнозирует, что белорусская экономика сократится на 5% в 2020 году на фоне резкого ухудшения внешнего спроса, а также влияния сдерживающих мер.

Всемирный банк ожидает, что ВВП страны в этом году сократится на 4%, МВФ прогнозирует падение на 6%, ЕБРР — на 5%.


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