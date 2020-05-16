Брестская городская больница переполнена заразившимися коронавирусом 16.05.2020, 21:26

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Фото: belta

В день поступает до 50 пациентов.

В Центральной городской больнице Бреста лежит около 600 пациентов с пневмониями. Об этом сообщает zarya.by со ссылкой на главного врача учреждения здравоохранения Олега Величко.

В среднем поступает от 30 до 50 пациентов в день.

— В 20 числах апреля некоторые отделения больницы были перепрофилированы на оказание помощи больным с пневмонией из Бреста и Брестского района. Такое решение было принято, чтобы сосредоточить больных в одном месте, учитывая, что среди них есть случаи, вызванные вирусом COVID-19. Эти отделения были названы инфекционными и вводились постепенно, по мере необходимости. На сегодня под лечение пневмонии в нашей больнице оборудовано 680 койко-мест, — отметил главврач.