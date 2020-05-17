Еще одно поражение Лукашенко 13 Михаил Брошин, «Салідарнасць»

17.05.2020, 12:43

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Белорусы все больше игнорируют диктатора.

Издание «Салідарнасць» уже писало, что своего рода «референдумом» о доверии к Лукашенко стал парад 9 мая, на который всякими плюшками и приказами удалось собрать всего 15 тысяч человек – в десятки раз меньше, чем в предыдущие годы. Новую информацию к размышлению подбросил министр образования.

Игорь Карпенко озвучил такие данные: в школах в четвертой четверти присутствует на занятиях в среднем 41% учеников. В деревнях этот процент больше, в городах — меньше. В Минске — 27-28%.

Это очень показательные цифры с учетом того, что власти отказались прервать занятия в школах и перевести всех учеников на дистанционное обучение. Мол, коронавирус – это «психоз», и, если дети будут сидеть дома, то заразят ковидом бабушек и дедушек.

Эти тезисы озвучивал лично Лукашенко. Но, как видно, белорусы больше не желают его слушать.

Еще неизвестно, как подсчитывали посещающих. Хватает сообщений из разных мест о том, что в классах сидят по 3-6 учеников. Возможно, министерство записало в число приходящих всех, кто хоть один раз в четверти появился в школе.

Нужно учесть, что многие семьи оказались в безвыходной ситуации, когда оставить своих чад не с кем и приходится, скрепя сердце, отправлять их в школу. Будь иначе процент посещающих оказался бы еще ниже.

В любом случае, подавляющее большинство в этой истории оказалось не на стороне Лукашенко.

Михаил Брошин, «Салідарнасць»