«Ведь белорусы не стадо» 18.05.2020, 22:59

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Брестчанин эмоционально высказался про эпидемию коронавируса в Беларуси.

В редакцию «Бресткой газеты» обратился брестчанин Виктор Хомич, который попросил опубликовать его обращение по поводу ситуации, связанной с пандемией коронавируса:

– То, что сейчас происходит с эпидемиологической обстановкой во всем мире, страшнее атомной войны. Вообще не знаешь сейчас как дальше жить. А глядя на безалаберность, происходящую в обществе, невозможно не возмутиться.

Я просто поражаюсь халатному отношению наших людей, брестчан, к происходящему. Люди, видимо, не понимают или не хотят понимать всей серьезности ситуации, связанной с пандемией коронавируса. В автобусе проедешься иной раз и диву даешься: большинство пассажиров без маски. И в магазинах ситуация не лучше: в маске единицы покупателей.

Но если покупатели такие безответственные, почему руководство (администрация) не может ввести свои правила? Могут же написать: «Без маски вход воспрещен». Тем самым постараться оградить друг друга от потенциального заражения. Посетители за это только «Спасибо» скажут. Если же у самих граждан никакой сознательности, самоорганизованности и самодисциплины нет, то почему бы руководителям лично не проявить инициативу и оградить себя и других?

То же самое происходит у нас даже на крупных предприятиях. Я призываю руководителей всех предприятий: введите контроль на проходных, чтобы люди все приходили в масках, чтобы не шли больные на работу. Но у нас же все действуют только по указке: есть указание – будут выполнять или применять, нет указания – ничего не делают.

Знаю, что многие ходят на работу с температурой, а руководители не запрещают, домой таких не отправляют, считая, что это личное дело работника. Но так ведь нельзя! Я призываю работников: себя не жалеете, так подумайте о других! Нельзя ходить и разносить болезнь, заражая здоровых людей. Один чихнет и десять заразится, а потом еще каждый из этих десяти своих домашних заразит.

Мне говорят некоторые руководители: «Мы столько делаем хорошего для работников». Но эти замечания, в основном, касаются финансовой стороны вопроса. А я о другом – о здоровье и безопасности людей. Я лично не вижу исчерпывающих мер со стороны руководителей по решительному противодействию и профилактике коронавируса.

А что касается открытости и полной информированности граждан, то тут вообще беда. Где-то кто-то что-то увидит и передают один другому. В общем, сарафанное радио у нас хорошо работает, а вот на счет официальной информации все скрытно. Непонятно – где правда, где ложь.

Давали бы официальные источники подробную информацию на счет ситуации с этим вирусом, и среди людей меньше бы слухов разных ходило. Почему нет информации о количестве заболевших и вылечившихся в Брестской области, Брестском и других районах области и в Бресте в частности? Почему нет информации о заполняемости больниц? Почему власти не говорят об этом людям? Поэтому многие порой с большим удовольствием верят сплетням, слухам, что-то додумывают и фантазируют.

Белорусы – вы ведь не стадо! Давайте же будем более ответственными. Надо думать своей головой, а не бездумно полагаться на мнение и указания верхов. Вы сами в ответе за свою жизнь и жизнь своих близких! Давайте не будем ждать какого-то взрыва. Защитите себя и окружающих сами!