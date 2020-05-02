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Вспышка COVID-19 в Ивацевичах: вирус «распространило» местное начальство

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  • 2.05.2020, 14:11
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Вспышка COVID-19 в Ивацевичах: вирус «распространило» местное начальство
Иллюстрационное фото

Одним из главных источников инфекции стал местный райисполком.

Жители Ивацевичей Брестской области сообщают о вспышке Covid-19 в городе. Журналисты телеграм-канала "Баста" поговорили с некоторыми из них. Одним из источников распространения заражения, по словам многих жителей, стал местный райисполком.

"Я недавно родила в Ивацевичах. Пока лежала в Центральной районной больнице, там много чего произошло. Сначала поднялся какой-то "кипиш", это был спор начальства района с областью. После этого больных перераспределили и провели дезинфекцию. Нам запретили покидать палаты.

Меня поразило то, что санитарки убирали у коронавирусных больных без защиты, а потом приходили и делали уборку у нас. Поэтому, как только родила, сразу же покинула больницу, несмотря на то, что роды были сложными.

Город небольшой, поэтому все знают, если кто-то приезжает. Вирус появился в Ивацевичах сразу в двух местах. Приехал сын директора Управления капитального строительства, после этого все "начальники" города собрались в бане, в закрытом пространстве. Потом приехала родственница одного из исполкомовских работников из Польши. Теперь болеет весь райисполком. Можно сказать, что городское и районное начальство стало основными распространителями вируса. Берегите своих родных и близких", - сообщила молодая мама из Ивецевичей.

"Одним из первых был заражен водитель 40 лет в деревне Коссово, поэтому в Ивацевичском районе уже давно есть вирус", - рассказал читатель канала из Коссово.

"Райисполком – один из основных очагов Covid-19, nfv заразилось много людей. Уже поздно отправлять их на изоляцию, так как зараженных в городе много, и все об этом молчат. Нужны меры" - рассказала читательница канала.

"В Ивацевичской ЦРБ лежит 30 человек с подтверждены коронавирусом. Также есть точно одна умершая. Заражение людей в городе началось с местного райисполкома. Поэтому местные власти стараются сильно не распространятся. Но в городе все об этом знают", - говорит житель Ивацевичей.

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