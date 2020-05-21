Как минимум у троих футболистов «Минска» выявлен коронавирус 3 21.05.2020, 19:28

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Фото: fcminsk.by

Вчера в тренировке принимали участие лишь семь человек.

Помимо украинского защитника Евгения Чаговца, предположительно заразившегося коронавирусом, положительный тест сдали еще как минимум два футболиста «Минска», утверждает «Прессбол».

Напомним, матч 10-го тура «Смолевичи» – «Минск» был перенесен на более поздний срок, также перенесен матч дублеров этих команд.

Ранее сообщалось, что положительные тесты у игроков «Торпедо-БелАЗ» Владимира Бушмы и Михаила Афанасьева. Подозрения на COVID-19 у Андрея Хачатуряна и Максима Бордачева.

Также сообщалось о случаях коронавируса в «Энергетике-БГУ».