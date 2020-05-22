В Гомеле покончила с собой женщина-медик

В Гомеле покончила с собой женщина-медик1
- 22.05.2020, 18:51
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Она выпала из окна.
Инцидент случился днем 21 мая в доме № 12 по улице «50 лет заводу Гомсельмаш».
Как стало известно сегодня gomel.today, женщина 1962 года рождения выпала из окна на 9-м этаже и разбилась насмерть. Она работала медсестрой в одном из медицинских учреждений Гомеля.
Интересно, что соседи рассказывают о том, что в момент падения погибшая мыла окна. Однако как стало известно от источников в правоохранительных органах, смерть квалифицирована как суицид. По факту проводится проверка.