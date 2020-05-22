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В Гомеле покончила с собой женщина-медик

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  • 22.05.2020, 18:51
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В Гомеле покончила с собой женщина-медик
иллюстрационное фото: pixabay.com

Она выпала из окна.

Инцидент случился днем 21 мая в доме № 12 по улице «50 лет заводу Гомсельмаш».

Как стало известно сегодня gomel.today, женщина 1962 года рождения выпала из окна на 9-м этаже и разбилась насмерть. Она работала медсестрой в одном из медицинских учреждений Гомеля.

Интересно, что соседи рассказывают о том, что в момент падения погибшая мыла окна. Однако как стало известно от источников в правоохранительных органах, смерть квалифицирована как суицид. По факту проводится проверка.


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