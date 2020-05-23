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В Бресте администрация района в разгар эпидемии приглашает детей в «оздоровительные лагеря»

  • 23.05.2020, 17:14
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В Бресте администрация района в разгар эпидемии приглашает детей в «оздоровительные лагеря»
Иллюстрационное фото

Учреждения образования обязаны предоставить определенное число учащихся для «оздоровления».

Администрация Московского района Бреста в разгар эпидемии приглашает детей в школьные "оздоровительные лагеря". Кроме того, учреждения образования обязаны предоставить определенное число учащихся для "оздоровления" в загородных лагерях, передает телеграм-канал “Баста!”.

"В разгар пандемии Covid-19 руководство управления по образованию администрации Московского района города Бреста разослало по школам и детским садам распоряжение об организации в учреждениях образования оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, - пишет читатель из Бреста. - Это при том, что в Ленинском районе города все лагеря были отменены еще неделю назад.

Также на итоговых педсоветах многим школам был доведен план, в соответствии с которым учреждения обязаны предоставить определенное число учащихся для оздоровления в загородных лагерях.

За это недавно назначенный начальник управления Басакина сулила хорошие премии. А для того, чтобы распоряжение не афишировалось, его просто озвучили, но письменную копию нигде не вывешивали. Вот так чиновники от образования заботятся об интересах учащихся и работников в разгар пандемии".

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