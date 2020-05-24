Фотофакт: «Прихлопни таракана!»

Фото: «Наша Ніва»

Новым символом протеста в Беларуси стали тапки.

На пикет кандидатов протеста Николая Статкевича и жена видеоблогера Сергея Тихановского Светланы Тихановской возле Комаровского рынка в Минске многие пришли с тапками и шлепанцами. На них были написаны лозунги «Стоп таракан!», «Прихлопни таракана!», «Прихлопни борщеварку!».

Пикет кандидатов протеста собрал тысячи людей. Очередь желающих подписаться за альтернативных кандидатов растянулась от Комаровского рынка до площади Якуба Коласа. Люди были в абсолютном большинстве в масках.

Фото: «Наша Ніва»

Участники пикета скандировали «Перемен!», «Жыве Беларусь» и новый лозунг «Стоп таракан! Но пасаран!».

По фотографиям, сделанным на пикете, можно сказать, что этот лозунг и тапки для усатого таракана стали новыми символами протеста в Беларуси.

Фото: «Наша Ніва»

Фото: «Наша Ніва»