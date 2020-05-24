Американец показал, что коронавирус сделал с его телом 5 24.05.2020, 20:27

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Четыре с половиной недели он провел на ИВЛ.

43-летний медбрат из Сан-Франциско Майк Шульц опубликовал фото того, как шесть недель коронавирусной инфекции изменили его тело, пишет CNN (перевод — tut.by)

«Я хотел показать, как плохо на организме отражается болезнь. Объем моих легких уменьшился из-за пневмонии. Но с каждым днем я становлюсь сильнее. Я вернусь к той форме, в которой был, и, возможно, даже смогу делать кардио», — так подписал фото Майк Шульц.

Американец, который раньше тренировался почти каждый день, похудел на 22 кг за время болезни. Заразился коронавирусом он после посещения вечеринки во Флориде. У мужчины постепенно развился кашель, поднялась температура. Когда возникли проблемы с дыханием, его положили в больницу. Четыре с половиной недели медбрат провел на ИВЛ.

«После того, как я пришел в сознание, я не узнал себя, — рассказал он CNN. — Практически расплакался, когда взглянул в зеркало. И, конечно, было шоком узнать, что провел так много времени в больнице». Сейчас Майк Шульц идет на поправку.