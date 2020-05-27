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Хроника пандемии: в Бразилии за сутки умерло свыше тысячи человек

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  • 27.05.2020, 10:22
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Хроника пандемии: в Бразилии за сутки умерло свыше тысячи человек
Фото: Getty Images

Отрицание коронавируса привело к катастрофе в стране.

В Бразилии положительный результат анализов на новый тип коронавируса получили 16 324 человека. Общее число выявленных случаев заражения поднялось до 391 222 граждан. За сутки скончались 1039 пациентов. Общее число летальных исходов возросло до 24 512, пишет "Немецкая волна".

Напомним, президент Бразилии Жаир Болсонару отказался вводить карантин в стране, что привело к настоящей эпидемиологической катастрофе.


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