«Свободу Сергею! Сидеть должен Лукашенко» 6 30.05.2020, 9:33

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В Беларуси ширится кампания солидарности с народным блогером Сергеем Тихановским.

Десятки читателей телеграм-канала «Баста!» сегодня ночью написали письма с призывом выходить на пикеты в поддержку Светланы Тихановской и вместе добиваться освобождения Сергея Тихановского.

«Вчера в Гродно арестовали человека, который понравился простому народу за то, что говорил правду, - пишет житель Минска. - Сергей Тихановский - это человек, которого просто испугались. Испугалась вся вертикаль, начиная от Лукашенко со своими придворными шутами и марионетками и заканчивая рядовыми номенклатурщиками во всех сферах, в том числе и в МВД.

Сергей не просто говорил правду, он давал высказаться людям, рассказать о проблемах. раскрыть факты коррупции или нарушений закона со стороны чиновников. Делал работу официальных СМИ, которые заняли позицию паразитов-лизоблюдов, рассказывающих голодному обнищалому населению о том, как хорошо этому самому населению живётся.

Тихановский сделал для Беларуси больше, чем все лукашенковские СМИ вместе взятые за всё время своего существования.

Сегодня власти пытаются изолировать его от людей, поэтому нам всем нужно встать и громко сказать: «Свободу Сереге! На его месте должен сидеть Лукашенко». Стоп таракан! Седьмой срок – только в тюрьме!»

Лучшая поддержка для арестованного в Гродно блогера Youtube-канала «Страна для Жизни» Сергея Тихановского – присутствие на пикетах, которые проводятся по всей стране в его поддержку

Расписание пикетов 30 мая смотрите по ссылке.

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