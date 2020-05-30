«Давайте уже, наконец, разрушим эту стену!» 3 30.05.2020, 12:09

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Фото: «Белсат»

Житель Минска призвал к солидарности с народным блогером Сергеем Тихановским.

«Давайте уже, наконец, разрушим эту стену!» Житель Минска призвал к солидарности с Сергеем Тихановским, сообщает телеграм-канал «Баста!».

«Сергей Тихановский был арестован только потому. что его известность и популярность выбесила деда, - пишет он. - В Беларуси появился крутой лидер, за которым идут люди. Он одним щелчком победил бы деда на честных выборах, поэтому дед в панике. Сергей вышел из народа и близок к народу, знает чем живет народ, он неравнодушен к людским проблемам.

Сейчас слово – за нами. Мы должны отстоять Сергея - не только в благодарность за то, что он делал, но и потому. что если мы все покажем слабину и равнодушие, Лукашенко со своей сворой прикормленных псин почувствует это. Тогда бесчинства в стране, тогда под его жерновами окажется рано или поздно каждый.

Сейчас нужна солидарность и смелость от каждого. Спокойно, честно и решительно защитить Сергея, добиться его освобождения, а потом – прогнать таракана. Давайте уже, наконец, разрушим эту стену!».

Лучшая поддержка для арестованного в Гродно блогера Youtube-канала «Страна для Жизни» Сергея Тихановского – присутствие на пикетах, которые проводятся по всей стране в его поддержку.

Подробное расписание пикетов в Минске и регионах Беларуси на 30 и 31 мая смотрите здесь.

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