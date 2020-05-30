Анджей Почобут: Колокол для Лукашенко 8 30.05.2020, 19:28

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Надоел! Утомил! Уйди!

Известный журналист Анджей Почобут в "Фейсбуке" прокомментировал беспрецедентную солидарность с блогером Сергеем Тихановским:

- В Гродно по прежнему стоит очередь оставить свою подпись за Светлану Тихановскую. Люди стоят по полтора часа. Иногда капает дождик... Сколько раз он был непреодолимой преградой на пути белорусской революции? А тут нет. Стоят, некоторые под зонтиками, некоторые накинув капюшоны и подписывают.

И это несмотря на то, что вчера в этом месте жестко работали спецслужбы. Не смотря на то, что двигатель кампании - Сергей Тихановский арестован. Несмотря на то, что возбудили уголовное дело. И пропаганда об этом объявила.

А расчет ведь был на то, что испугаются и кампания Тихановской захлебнется.

А тут нет. Все наоборот.

Толпы людей, которые пришли на следующий день - это уже не тревожный звоночек для Александра Григорьевича, это колокол. И он кричит - Надоел. Утомил. Уйди.

Для части общества, заметной невооруженным глазом, а значит значительной (свободной социологии нет, поэтому не знаю, какой это процент) включился сценарий - "любой, только не он".

И да, кто говорил, что не собрать 100 тысяч подписей. Против Лукашенко? Запросто. Даже за женщину, которая не является политиком, и быть политиком не собирается.

29 мая в Гродно на пикете по сбору подписей в поддержку кандидата протеста Светланы Тихановской задержали ее мужа и главу инициативной группы блогера Сергея Тихановского.

Лучшая поддержка для арестованного в Гродно блогера Youtube-канала «Страна для Жизни» Сергея Тихановского – присутствие на пикетах, которые проводятся по всей стране в его поддержку.

Подробное расписание пикетов в Минске и регионах Беларуси на 30 и 31 мая смотрите здесь.

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