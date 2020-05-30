81-летняя жительница Гродно: Наконец-то вдохнула глоток свободы 4 30.05.2020, 19:47

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До слез.

29 мая во время сбора подписей за Светлану Тихановскую в Гродно к блогеру, создателю YouTube-канала «Страна для жизни» Сергею Тихановскому подошла бабушка. Она сказала, что ей 81 год из них 38 лет она проработала доцентом во всех вузах Гродненщины и обратилась к Тихановскому и всем беларусам:

— Спасибо вам молодежь, спасибо вашей команде. Не бойтесь! Если я умру, то знаю, что наконец-то вдохнула глоток свободы! Пусть все у вас будет хорошо! Чего бояться?

29 мая в Гродно на пикете по сбору подписей в поддержку кандидата протеста Светланы Тихановской задержали ее мужа и главу инициативной группы блогера Сергея Тихановского.

Лучшая поддержка для арестованного в Гродно блогера Youtube-канала «Страна для Жизни» Сергея Тихановского – присутствие на пикетах, которые проводятся по всей стране в его поддержку.

Подробное расписание пикетов в Минске и регионах Беларуси на 30 и 31 мая смотрите здесь.

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