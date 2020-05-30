Сотрудник МВД: Систему нужно менять в корне и убирать Лукашенко 21 30.05.2020, 20:15

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Пора что-то делать.

Об этом Telegram-каналу "Баста!" написал сотрудник МВД, работающий в одном из райцентров Минской области:

- Знаете какой один из важнейших показателей эффективности и слаженности работы правоохранительных органов в любой стране? В количестве "банд" как в городах, так и в сельской местности, в уровне их активности.

Ни в Америке, ни в Европе уже нет такого количества мелких молодёжных группировок, которые шастают по близлежащим деревням и загородным домам с целью украсть что-нибудь у дачников или ограбить пенсионеров, у них это просто невозможно.

У нас во-первых уровень жизни настолько низкий, что молодёжь готова красть лопаты с граблями ради их продажи или мучить дряхлую бабку ради её заначки в 50$. Во-вторых сама система МВД у нас больше карательная, она не предусматривает ни в коем случае профилактику преступлений. Нашему государству, а точнее - системе построенной Лукашенко, не нужно, чтобы молодые люди имели нормальную занятость, развивались, стремились к высокому и делали вклад в общество. Зато нужно, чтобы эта самая молодёжь делала такие ошибки, за которые её можно было бы брать на поводок.

Давно прошло то время, когда уровень преступности падал. Стабильность и небольшое количество преступлений, о которых говорят в СМИ – не более, чем миф. Половина страны крадет или думает о том, как украсть. Они не виноваты – виновата система, в которой они вынуждены выживать как могут.

Пора что-то делать. Не знаю, как, не знаю, чем это закончится. Но точно знаю, что будет, если все останется как есть. Я прослужил в милиции 19 лет, служу до сих пор, и могу со стопроцентной уверенностью сказать, что многим из наших сотрудников нужно то же самое. Систему нужно менять в корне, и начинать нужно с головы - убирать Лукашенко.

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