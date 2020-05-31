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Нас миллионы - Лукашенко один

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  • 31.05.2020, 16:38
  • 5,978
Нас миллионы - Лукашенко один
Фото: «Наша Ніва»

Народный блогер разбудил общество.

Легальные пикеты по сбору подписей за Светлану Тихановскую проходят во всех областных центрах Беларуси в этой воскресенье.

Житель Брест высказался на одно из таких пикетов:

«Тихановский разбудил общество. Дело было не в «царе», не в его гнилом нутре. Надо перестать бояться - и тогда победим этого «царя». Это он должен нас бояться. Нас миллионы - он один. Вижу, что он это понимает и очень нас боится. Его судьба решена, он не продержится у власти».

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию с легальных пикетов.


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