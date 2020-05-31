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«У меня нет ни одного знакомого, который был бы за Лукашенко»

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  • 31.05.2020, 18:14
  • 4,632
«У меня нет ни одного знакомого, который был бы за Лукашенко»
Фото: «Наша Ніва»

Сказки про «83%» - только у Ермошиной в голове.

Сегодня легальные пикеты по сбору подписей за Светлану Тихановскую проходят во всех областных центрах Беларуси.

Молодой минчанин с Комаровского рынка поделился своими впечатлениями:

«Я родился в политизированной семье. У нас всегда были дискуссии. Политика всегда играла большую роль. Я уже вырос и считаю важным прийти сюда и высказать свое мнение. За 26 лет все люди, страна устали. У меня нет ни одного знакомого, который был бы за Лукашенко.

Эти «83%» - у Ермошиной в голове. Поэтому я не хочу, чтобы все продолжалось. Усталость очень большая. Нам нечего терять, поэтому я тут».

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию с легальных пикетов.


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