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Академия МВД превратилась в «коронавирусную бомбу»

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  • 5.05.2020, 9:20
  • 11,272
Академия МВД превратилась в «коронавирусную бомбу»
Фото: it.amia.by

На каждом факультете - десятки инфицированных.

СМИ уже писали о вспышке COVID-19 в Академии МВД. Вчера вечером телеграм-каналу "Баста" пришло сообщение от курсанта, который пишет о том, что с сегодняшнего дня у в учебном заведении отменяют занятия.

"Нас закрыли, с 5 мая уже никакой учебы не будет. Очень много людей болеет, слишком много. На одном факультете - больше пятидесяти, на нашем - человек шестьдесят уже. Из соседней комнаты парню официально "корону" выставили, надеюсь нормально все будет.

Просыпается командир ночью, говорит что запахов не чувствует, вообще. Ему перед носом поводили пахучкой одной, вообще никакой реакции. Температура у него была 37.3. Самыми первыми у нас заболел первый курс", - пишет курсант академии МВД.

Ранее информацию о большом количестве заболевших в Академии МВД подтвердили родители нескольких курсантов, с которыми журналисты связались через соцсети.

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