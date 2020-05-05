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Отсутствие фантазии способствует научной карьере

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  • 5.05.2020, 11:30
Отсутствие фантазии способствует научной карьере

Люди с гиперфантазией чаще работают в сфере искусства, дизайна, развлечений.

В рамках исследования, проведенного учеными из Университета Эксетера, было обследовано 2400 человек, из которых у 2000 была афантазия, у 200 человек — ее противоположность — гиперфантазия, а еще 200 человек демонстрировали среднестатистический уровень способности к визуализации. Участников, кроме прочего, опросили об их выборе профессии, пишет Naked science.

При подборе участников авторы воспользовались данными из биобанка EXTEND. Они обнаружили, что работа более 20 процентов людей, у которых была обнаружена афантазия, оказалась связана с наукой, ИТ или математикой сферой; в то время как среди людей с гиперфантазией более 25 процентов работали в сфере искусства, дизайна, развлечений и других областях творческой индустрии.

Термин «афантазия» как описание малой способности или неспособности к формированию в уме ярких визуальных образов впервые в рамках своего исследования применил профессор когнитивной и поведенческой неврологии Адам Земан. Применительно к данным, полученным в рамках новой работы, он отмечает, что это открытие имеет важное значение для нашего понимания афантазии.

Если тот факт, что гиперфантазия помогает работникам искусства, не вызывает удивления, то связь со склонностью к научной работе требует дальнейших исследований. Земан отмечает, что тем не менее афантазия — вовсе не приговор: например, в прошлом году успешно прошла выставка художников-афантазистов.

Профессор Крейг Вентер — всемирно известный генетик, возглавлявший команду, которая в свое время сообщила о первом наброске последовательности генома человека. Вентер давно знал, что у него есть подобная особенность, и был рад, когда появилось научное описание афантазии. Он не считает свою особенность недостатком и, напротив, видит в ней плюсы.

«Как человек, руководящий научными исследованиями, я обнаружил, что афантазия помогает усваивать сложную информацию, объединяя ее в новых идеях и подходах. Понимая общие принципы, а не запоминая факты, я могу руководить разномастными междисциплинарными командами [ученых], не контролируя детали их работы», — объясняет ученый.

Несмотря на определенные ограничения, накладываемые афантазией, по-видимому, она может помогать при определенных видах деятельности. Вероятно, последующие работы смогут больше рассказать как о механизмах работы мышления людей с афантазией, отличающих их, так и о проявлениях особенностей мышления, а также о том, как именно можно обратить эти особенности себе на пользу.


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