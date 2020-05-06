Подполковник Николай Козлов: Милиционеры на грани срыва 61 6.05.2020, 7:35

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Фото: звязда

Рядовых сотрудников и младших офицеров во время эпидемии используют, как «пушечное мясо».

Коронавирус «выкашивает» ряды белорусской милиции и структурных подразделений МВД.

Даже министр внутренних дел Юрий Караев вынужден был признать, что коронавирусом заразились 500 милиционеров. Реальная же цифра может быть намного больше. Об этом говорит хотя бы то, что в Академии МВД в Минске на каждом факультете COVID-19 болеет по 50-60 курсантов, а общежития Академии превратились в «инфекционную бомбу».

Ситуацию для сайта Charter97.org прокомментировал подполковник милиции в отставке, председатель Объединенной гражданской партии (ОГП) Николай Козлов.

- За 17 лет вы прошли карьерный путь от оперуполномоченного в Уголовном розыске до старшего офицера МВД. Каково это - быть простым милиционером в разгар эпидемии? Легко ли заразиться работающим в поле «операм», участковым, сотрудникам ДПС?

- Люди на этих должностях подвергают себя большой опасности - особенно, если мы говорим об участковых или патрульных. У них же нет средств индивидуальной защиты, здесь все так же печально, как и в целом по ситуации с коронавирусом в нашей стране.

Прошло уже больше десяти лет, как я ушел из милиции, но могу судить о ситуации по своим наблюдениям и отзывам знакомых. На улицах я совершенно не вижу милиционеров в масках. По сложившейся в милиции традиции, руководство никогда не обеспечивало сотрудников подобными вещами. Даже канцелярские принадлежности в милиции приходится покупать за свой счет - что уже говорить растворе для дезинфекций или о масках?

Зная эту систему изнутри, проработав в ней много лет, я могу точно сказать: сотрудников милиции бросают в условиях пандемии в любые очаги инфекции, как «пушечное мясо». Вряд ли что-то изменилось за последние десять лет, многолетний опыт мне подсказывает, что все по-прежнему обстоит именно так.

Есть еще один момент, на который я хочу обратить внимание. Объединенная гражданская партия выступила с инициативой по сбору подписей под петицией о более широкой амнистии. Представьте, если даже в обычной жизни люди пачками заражаются и умирают, то что же творится сейчас в местах лишения свободы!

Напомню, что там есть те, кто попал за решетку впервые, там находятся молодые люди, осужденные по 328-й статье за такие правонарушения, которые в других странах не являются даже административными. Представьте, как их там будет «косить» эпидемия - с плохим питанием, с отсутствием элементарного медицинского обеспечения. А ведь в тесном контакте с ними работают люди из Департамента исполнения наказаний. Они тоже могут станут одной из групп с массовыми жертвами от коронавируса.

У нас власть бросила на произвол судьбы и армию с парадом 9 мая, и необеспеченных сотрудников МВД, и Департамент исполнения наказаний, и осужденных людей, многим из которых можно было без особой опасности для общества изменить меру пресечения.

Я боюсь, что места заключения станут братской могилой для сотен людей, учитывая, где и как они содержатся. Парад провести власти торопятся, а спасти людей от смерти - нет. Повторюсь, речь идет не только о заключенных, но и о сотрудниках мест лишения свободы.

- Что вы думаете по поводу вспышки коронавируса в Академии МВД в Минске? Насколько легко стать жертвой болезни на казарменном режиме?

- Совершенно легко. Курсанты МВД живут скученно, у них рядом поставлены кровати, они каждый день ходят месте на гигиенические процедуры. У них проходит ежедневное построение, так что ни о каком-то физическом дистанцировании и речи быть не может.

Наверно, единственное, что их спасает от массовых смертельных случаев - это молодость. Принято считать, что молодые люди якобы легко переносят коронавирус, но непонятно, как это заболевание скажется на организме в будущем. Врачи впервые столкнулись с такой коварной инфекцией. Какие после нее появятся осложнения? У скольких молодых парней на всю жизнь разовьется легочная недостаточность? Какие еще органы будут поражены даже после легкого течения болезни? Медики каждый день открывают новые тревожные данные об особенностях COVID-19.

И когда наши власти просто бросают в топку здоровье и жизни молодых людей, я думаю, что они совершают очевидное преступление. И командование МВД, и руководство страны должны предпринимать срочные меры и понимать, что за бездействие и жертвы им придется нести ответственность. ВОЗ и ООН настойчиво говорят, что физическому дистанцированию надо уделить особое внимание. У нас почему-то принято считать, что белорусов «ничего не берет», несмотря на смерти, и даже на официальную статистику, которой, кстати, я совершенно не верю, поскольку она значительно занижена.

Мы прекрасно знаем, как в Беларуси сейчас пишутся «диагнозы». Медики, безусловно, герои борьбы с эпидемией коронавируса, но у меня есть претензия к тем врачам, которые никаким образом не хотят ставить реальные диагнозы. Я точно знаю, что это происходит. У меня родной дядя умер от рака, и таких людей в стране десятки тысяч - а в причине смерти им пишут все, что угодно, только не онкологию. В итоге, у всех складывается впечатление, что в области раковых заболеваний у нас все «более-менее нормально». Нет! У нас это «нормально» делает официальная статистика. Я убежден, что сейчас коронавирус является таким же полем для массовых фальсификаций. Об этом трубят все независимые СМИ, об этом кричит весь интернет.

Когда закончится эпидемия, в стране изменится и политическая ситуация. Как сотрудник уголовного розыска, я убежден, что каждый человек, особенно связанный присягой и уставом, должен тогда будет понести ответственность за то, как он вел себя в опасное время.

- Милицию, как и военных, сгоняют для проведения парада 9 мая и обеспечения порядка во время «массовых гуляний». Что о возможности заразиться думают сами милиционеры? Какие сейчас настроения в их среде?

- Милиционеры – живые и большинстве своем адекватные люди, которые тоже заботятся о здоровье. У них такие же, как у всех, семьи, у них растут дети, у них есть родители пожилого возраста. Когда они принимают участие в подобных «массовых мероприятиях», то никогда не знают, что могут принести домой. Поэтому, не думаю, что у них парад вызывает какие-то позитивные эмоции. Однозначно, нет.

Идея проводить парад 9 мая - это безумие. Это делается не для белорусского народа, и пусть власти не говорят, что к ним «тысячи людей обращаются». Это все ложь. Никому нет дела до этого парада, кроме Лукашенко. Это его «хотелки», и все трагические последствия, которые будут связанны с парадом, будут лежать лично на нем.

Еще до пандемии COVID-19 в милиции была масса недовольных властью людей. Их отношение к Лукашенко ничем не отличается от нашего с вами. Они точно так же крутят пальцами у виска, слушая его «рассуждения», точно так же недовольны государственным абсурдом. Многие из тех, у кого стаж службы перевалил за 15-16 лет, с нетерпением ждут возможности, когда можно будет просто написать рапорт и уйти, чтобы не терять эти годы для будущей пенсии, которая когда-нибудь случится.

Они недовольны и скотским отношением руководителей к подчиненным, и царящей в милиции палочной системой, которая выражается в установке: «иди и любой ценой принеси протоколы». Все это вызывает возмущение. За последние годы в милиции создалась опасная атмосфера - прежде всего для руководства и для Лукашенко.

Я знаю точно, что в милиции много людей, которые недовольны властью и руководством МВД. Думаю, недалек тот день, когда мы услышим массовые рассказы о том, как их вынуждали, заставляли совершать противозаконные действия в отношении граждан.

Хотел бы сегодня сказать своим бывшим коллегам, чтобы они соблюдали закон и не выполняли незаконных приказов. Все, что осталось у Лукашенко - это только руководство силовых министерств. Что касается среднего и низшего звена милиции, то эти люди уже находятся на грани срыва. Эпидемия COVID-19 только добавила масла в огонь. Желаю им прежде всего оставаться людьми и помнить, что главная задача – это охрана свободы и интересов граждан.