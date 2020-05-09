Этого я никогда не забуду. И не прощу 32 Дмитрий Растаев, «Солидарность»

9.05.2020, 11:38

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Фото: «Наша Ніва»

Для тысяч и тысяч белорусов парад теперь – вечное напоминание о том, как государство устроило «пир во время чумы»

К Дню Победы я всегда относился спокойно. Так же, как относился к нему мой дед – ветеран войны, дошедший пусть и не до самого Берлина, но побывавший очень близко к нему.

Да и вообще: большинство ветеранов, которых я знал, никогда не искрили особым пафосом по поводу этой даты: для них каждый бой, из которого они вышли живыми, был маленькой победой – так чего раздуваться павлинами из-за листка в календаре? В общем, долгое время это был тихий и светлый праздник без лишних фанфар и славословий.

Но в последние годы мое отношение изменилось. Не к концепту праздника – к его оформлению. Истерика, разгорающаяся в соседней России всякий раз накануне этого дня, оттолкнула от его празднования многих. В том числе меня.

Хотя в мыслях он все равно оставался светлым, как бы ни изгалялись наши восточные «братья» в своем победобесии. Еще год назад я и подумать не мог, что все эти «деды воевали» и «можем повторить» – еще не предел. Что для нашей бессменной власти амбиции и идеология окажутся важнее здоровья людей.

После сегодняшнего парада дата 9 мая для меня умерла навсегда. Погибла в неравном бою с державным бездушием и безрассудством. Теперь она будет ассоциироваться у меня лишь с этим парадом, бессмысленным и беспощадным.

Для тысяч и тысяч белорусов она теперь – вечное напоминание о том, как государство устроило «пир во время чумы» под вводящие в заблуждение разглагольствования, какой этот вирус «нестрашный» и призывы «доказать, что Беларусь не истеричная барышня-подросток, закрывшая лицо под маской, а гордая республика-партизанка». И нашлись те люди, кто, поверив россказням, отправились заражаться и заражать других.

Чтобы ни было дальше, какие бы золотые шкварки нам ни сулили, какую бы лапшу про «государство для народа» ни вешали, перед глазами у меня будет стоять лишь одно – этот парад.

И этого я никогда не забуду.

И не прощу.

Дмитрий Растаев, «Солидарность»