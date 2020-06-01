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Ученые обнаружили уникальную историческую находку у берегов Сицилии

  • 1.06.2020, 19:21
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Ученые обнаружили уникальную историческую находку у берегов Сицилии
Фото: pixabay.com

Ее подняли с морского дна.

Небольшой якорь эллинистическо-римского периода был вытащен со дна Средиземного моря недалеко от Сицилии. Возраст его составляет около 2300 лет и на одной из его частей расположены символы дельфина. Эксперты говорят, что присутствие дельфина отражает почитание богини Афродиты, чья менее известная роль в греческой мифологии - это роль «защитницы моряков», пишет lenta.ru.

Якорь был предварительно датирован 3-м или 4-м веком до нашей эры, в эллинистический период. Это был интересный переходный период для средиземноморских государств, поскольку страны активно боролись за власть. Период простирается от смерти Александра Македонского в 323 г. до н.э. до появления Римской империи около 31 г. до н.

Следует сказать, что сицилийские моря буквально усеяны древними реликвиями и Марчелло Базиле, управляющий сицилийским дайвинг-центром, нашел якорь на морском дне в 19 метрах ниже поверхности. О своей находке он сообщил властям, которые организовали дальнейшие поиски и подъем якоря.

Стоит отметить, что символизм и религия были сильны среди моряков в древней истории, которые часто сталкивались с мощью природы. Археологи говорят, что дельфин призывал силы Афродиты, которая должна была вести моряков через бурные воды и избегать кораблекрушения. Афродита известна как богиня сексуальной любви и красоты, но она также связана с морями и защищает тех, кто пересекает их.

Часто якоря с апотропными символами были самыми маленькими и последними на борту кораблей, использовавшимися только в последней надежде на спасение.


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