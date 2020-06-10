Бизнесмен: Думающие люди начинают замечать явную истерику на самом верху 16 10.06.2020, 15:04

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Александр Малашко

Власти испытывают страх.

В программе Примус бизнесмен Александр Малашко поделился впечатлением о развитии избирательной кампании в Беларуси. Происходящее в эти дни он охарактеризовал словом «неожиданно», пишет «Салiдарнасць».

— Предыдущие годы уже говорили о том, что кого-то расшевелить сложно. Постояли в сторонке, поосуждали власть и в очередной раз ничего не сделали. Сейчас же неожиданно стало интересно читать новости.

По мнению бизнесмена, думающие люди начинают замечать явную истерику и страх на самом верху. Даже если к итоговому выпуску теленовостей в них все «вырезали и подчистили».