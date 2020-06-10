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Опрос: Байден опережает Трампа на общенациональном уровне на 14%

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  • 10.06.2020, 20:03
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Опрос: Байден опережает Трампа на общенациональном уровне на 14%
Фото: Carlos Barria/Mark Makela/Reuters

Уже второй опрос показал такое преимущество бывшего вице-президента США.

Свежие данные социологических опросов, проведенных на общенациональном уровне в США показывают, что бывший вице-президент Джо Байден опережает действующего главу Белого дома на 14% в гипотетической паре на выборах президента Соединенных Штатов, которые намечены в ноябре, передает «Зеркало недели».

Новый опрос Data for Progress показал, что за Байдена готовы проголосовать 54%, в то время как за Трампа – 40%.

На общенациональном уровне, согласно опросу CNN, у Байдена значительное преимущество в 14% - 55 против 41 процента.

Отметим, что у Байдена лучшие показатели, чем у любого другого кандидата в президенты США начиная с 1992 года.


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