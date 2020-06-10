Протестовавшие больше года добились закрытия мусорного полигона на Шиесе 10.06.2020, 20:39

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Станция Шиес

фото: Znak.com

Архангельские активисты одержали историческую победу.

Правительство Архангельской области в одностороннем порядке расторгло соглашение с ООО «Технопарк» о сопровождении инвестпроекта по строительству на Шиесе мусорного полигона. Об этом 9 июня сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона, передает znak.com.

Проект лишился преференций, которыми наделяются приоритетные инвестпроекты региона, в том числе налоговых льгот и особых условий аренды земельных участков. Архангельские власти предложили ранее «Технопарку» расторгнуть договор по соглашению сторон, но компания ничего не ответила, поясняют чиновники.

«По поручению временно исполняющего обязанности губернатора Архангельской области Александра Цыбульского правительство региона проводит плановую работу по закрытию проекта Экотехнопарк „Шиес“, — заявил заместитель председателя правительства области Евгений Автушенко. — Решение о его исключении из реестра приоритетных инвестиционных проектов Архангельской области стало очередным этапом этой работы».

Мусорный полигон около станции Шиес в Архангельской области начали строить в 2018 году. Сюда планировали свозить отходы из Москвы и Московской области — примерно по 0,5 млн тонн ежегодно в течение 20 лет. Инвестором строительства выступила компания «Технопарк». Жители региона выступили категорически против свалки, около станции Шиес экоактивисты разбили лагерь и объявили бессрочный протест. В 2019 году там произошла целая серия столкновений противников мусорного полигона и силовиков.

Строительство полигона поддерживал губернатор Архангельской области Игорь Орлов, он называл экоактивистов «шелупонью». В начале 2020 года Орлов вынужденно ушел в отставку. Пришедший на его место Александр Цыбульский выступал с критикой мусорного полигона в Шиесе.

Строительные работы на Шиесе из-за протестов были приостановлены в июне 2019 года, а через несколько месяцев Шиес исключили из списка мест, куда планируется вывозить московский мусор. В январе 2020 года Арбитражный суд Архангельской области признал незаконными капитальные постройки на месте будущего мусорного полигона и обязал инвестора снести их. Судебная тяжба велась почти год, причем ее инициатором выступили чиновники администрации соседнего поселка Урдома при поддержке местного населения. Решение суда экоактивисты восприняли как историческую победу.