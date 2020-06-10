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Николай Козлов: Я воспринимаю белорусские власти, как банду

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  • 10.06.2020, 22:53
  • 2,916
Николай Козлов: Я воспринимаю белорусские власти, как банду
Николай Козлов

Им стоило бы задуматься, что они скажут внукам.

Об этом потенциальный кандидат в президенты Николай Козлов заявил в интервью «Белсату».

«Я в прошлом опер по особо важным делам. Я их (чиновников - прим.) - может, это уже профессиональное - я их воспринимаю не как чиновников каких-то, а как банду. Если посмотреть, как они себя ведут, какие законы они принимают… Для меня это, правда, банда. Я глубоко в этом убежден.

И чиновник тоже думает, в какой стране он будет жить. И если ситуация изменится, как-то нехорошо будет внукам говорить, на какой стороне он был. Ведь то, куда нас погрузил Лукашенко, – это не поддается… Мы в ХХІ веке живем. Рабами быть стыдно. И им стыдно», – высказался Николай Козлов.


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