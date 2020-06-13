Как украинские герои освобождали Мариуполь 2 13.06.2020, 19:18

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Крупный город на берегу Азовского моря пробыл под контролем боевиков чуть больше месяца.

В субботу, 13 июня, исполняется ровно 6 лет со дня освобождения украинскими подразделениями Мариуполя, который был захвачен пророссийскими боевиками 9 мая 2014 года. Освобождение Мариуполя стало следующей победой в войне на Востоке после успешного отражения наступления на Донецкий аэропорт, 26 мая 2014 року. Специально для "Апострофа", военный историк, научный сотрудник Черниговского областного исторического музея им. В. Тарновского Михаил Жирохов вспомнил, как бойцы батальона МВД "Азов" выбили боевиков из Мариуполя.

Мариуполь под "властью ДНР"

После событий 9 мая 2014 руководители АТО решили вывести из Мариуполя все военные формирования - прежде всего подразделения Национальной Гвардии Украины. На фоне полной деградации правоохранительных органов (МВД и СБУ) единственным украинским вооруженным формированием, которое выполняло приказы Киева и могло поддерживать общественный порядок, были пограничники из состава Донецкого отряда, штаб которого находился именно в Мариуполе.

Такое непродуманное решение очень негативно повлияло на ситуацию в городе - уже в ночь на 10 мая начало распространяться мародерство, разграбление магазинов в городе и уничтожение городской инфраструктуры. Апофеозом этого стал поджог здания городского совета, которое не восстановлено до сих пор.

И это при том, что военные 72-й механизированной бригады стояли блокпостами в пригороде, а на неработающем аэродроме находились как бойцы Нацгвардии, так и сводная группа спецназовцев.

11 мая в городе был проведен незаконный референдум о фактическом отделении Донецкой и Луганской областей от Украины. Интересно, что в Мариуполе у организаторов референдума, в отличие от того же Донецка, никаких списков избирателей не было. Кроме того, школам запретили предоставлять помещения для голосования. Поэтому сепаратистам удалось открыть только четыре "избирательных участка".

Тем не менее в Мариуполе действительно много людей пришли "проголосовать". Результаты были объявлены уже вечером - они показали почти 90% поддержки независимости так называемой «ДНР».

На фоне поддержки рядовых граждан, серьезных вооруженных формирований в распоряжении "власти ДНР" в Мариуполе не было. Причины этого неясны до сих пор. С военной точки зрения необходимость удержания полумиллионного города, а тем более порта с мощными предприятиями вблизи российской границы должно было находиться в приоритете. Возможно, сыграла свою роль уверенность в поддержке со стороны РФ, а может и были какие-то кулуарные договоренности. Однако в мае 2014 года обстановка была такой, что наиболее подготовленные и вооруженные отряды боевиков находились в Славянске и Горловке, а "донецкие" просто делили власть и деньги, ожидая со дня на день прибытия "зеленых человечков" по крымскому сценарию.

Поэтому имея четкое представление о ситуации, "опеку" над Мариуполем неформально взял министр внутренних дел Арсен Аваков. Интересно, что сначала планировалось освободить город 12 мая, а затем 23-го - для того, чтобы провести полноценное голосование на выборах Президента Украины.

Однако возможностей МВД было недостаточно. Поэтому было решено провести операцию по освобождению города силами батальона "Азов", который сначала формировался преимущественно из "майдановцев" и фанатов футбольных клубов. Но для комплектования, вооружения и подготовки полноценного штурмового подразделения требовалось время.

Подготовка к штурму

Поскольку полноценная подготовка на аэродроме была невозможна, то группу бойцов "Азова" (а в начале мая это было 85 человек) перебросили в Бердянск, где Госпогранслужба предоставила для использования свой полигон. Базировалось подразделение на базе отдыха "Бриз".

Кроме стандартной огневой подготовки бойцы под наблюдением инструкторов отрабатывали различные элементы уличного боя. Когда было окончательно принято решение о проведении операции, началась разведка позиций противника.

Как вспоминал адъютант командира батальона "Байда": "...Мы начали разведку. И тут вспоминается эпизод, в котором главными героями были журналистка из "Громадського" Лидия Гужва... Она вместе со своим оператором в качестве журналистов российских СМИ попала на сепарскую баррикаду. Снимая якобы стенд-ап, они зафиксировали из чего были сделаны баррикады, где они расположены и другую важную информацию. Используя эти и другие данные, мы построили макет баррикад на полигоне и начали отрабатывать их штурм".

Был разработан и план операции. Как вспоминали потом сами "азовцы": этот "...план был написан от руки на листочке в клеточку, вырванном из ученической тетради. Генерал (генерал-майор Николай Климчук) посмотрел на него, сказал, что это никуда не годится, приказал позвать начальника штаба и они вместе с Трояном (начальник штаба батальона МВД "Азов") сели писать приказ на штурм".

План был довольно прост - и это было правильно, учитывая достаточно посредственную подготовку "Азова" (невозможно за две недели сделать штурмовиков из людей, которые не служили в армии) - военные и НГУшники блокируют периметр вокруг вражеского укрепрайона, а "азовцы", следуя двумя группами по параллельным улицам, штурмуют его с двух сторон. Боевиков было немного, они находились компактно - в районе улицы Греческой. Здесь же был сделан укрепрайон, подходы к которому были заминированы российскими саперами (это стало ясно уже в ходе штурма).

Большой проблемой для атакующих было отсутствие бронетехники - МВД предоставить любую "броню" не могло физически. Поэтому было принято решение собственными силами сделать "гантрак" - добронировать грузовик и установить на него крупнокалиберный пулемет. Под это взяли первый попавшийся гражданский КаМАЗ-самосвал с оранжевой кабиной. Весь его корпус был закрыт металлическими листами, на которые сплошь наварили арматуру. Задний борт был замурован рессорами, а посередине кузова был установлен станок под пулемет "Утес". Машина получила собственное название - "Пряник" и прошла вместе с "Азовом" не только освобождение Мариуполя, но и дальнейшие бои лета 2014 года.

Однако перед штурмом произошла утечка информации и наиболее боеспособное подразделение группировки боевиков - под командованием некоего "Чечена" - вышло из Мариуполя в направлении Снежного. Фактически в городе остались только боевики из так называемой "Русской православной армии" и уголовные элементы с минимумом вооружения и техники. Единственным бронеобъектом на их вооружении был БРДМ-2, ранее захваченный в части НГУ, но он не ездил и не стрелял.

Штурм

Операция по освобождению Мариуполя началась в 03:00 13 июня 2014. Бойцы "Азова" - около 150 человек - были переброшены на аэродром днем ранее, здесь они были довооружены, получили дополнительно еще один "Урал" с установленной в кузове зенитной установкой ЗУ-23-2.

После выступления руководителя объединенной группировки в секторе "М", начальника управления по охране общественного порядка Главного управления Национальной гвардии Украины генерал-майора Николая Климчука и командиру батальона Андрея Билецкого, группа отправилась на штурм. "Байда" позже вспоминал: "С дикими криками "В Вальгаллу!","В бой!","Слава Украине!" мы прыгнули в машины. Я оказался в кузове одного из пикапов".

Группа под руководством "Черкаса" поднималась по улице Итальянской (здесь же был и Билецкий, командовавший операцией), а группа "Боцмана" с "Пряником" - по улице Греческой.

Мгновения боя 13 июня 2014

Как и планировалось, под плотным огнем ЗУшки и "Утеса" группы пошли в наступление. И практически сразу напоролись на довольно плотный огонь противника - появились первые легкораненые. А еще в момент высадки один боец - "Легионер" получил тяжелое ранение от взрыва кумулятивной гранаты от РПГ. Бойца прооперировали в условиях гражданской больницы в Мариуполе, причем операцию проводил сосудистый хирург из Донецка (!!), которого доставили санавиацией. Позже раненый был доставлен в госпиталь МВД в Киеве на борту Ан-26 Vitа. Всего в ходе боя относительно легкие ранения получили 5 человек: один - скользящее попадание пули в голову через каску, все остальные были ранены осколками гранат.

Подходы к баррикадам были буквально нашпигованы минными ловушками. "... Мы обнаружили заложенный фугас. Он висел на одном из столбов. А не сдетонировал он скорее всего потому, что тогда вырубили мобильную связь. Он очень странно выглядел: был подвешен сверху с использованием какого ведра или чего-то подобного и к нему тянулись провода", - вспоминал боец с позывным" Мокрый ". Фугас обезвредили, просто подорвав, а когда это произошло - в соседних домах повылетали стекла.

Поняв, что мины не сработали, противник начал ослаблять сопротивление - фактически дальше началась обычная зачистка. "Найдено было примерно 15-20 человек, их доставали из подвалов. Одного взяли в плен и поливали водой, а он думал, что на него льют бензин и очень беспокоился", - рассказывал боец с позывным "Фила". Его товарищ - "Эрик" рассказал, как "азовцы" ходили по дворам в поисках сепаратистов: "Нашли трех мужчин, которые прятались на крыше. Еще одни из подвала начали нам кричать, что будут отстреливаться, но мы им сразу пригрозили, что бросим гранату, и они сразу же вышли с поднятыми руками. Кого-то сдавали местные".

Арестованные во время зачистки боевики. Очень хорошо можно оценить их вооружение

Однако фактически сил и средств для того, чтобы выловить всех не было, а поэтому часть боевиков смогла просочиться сквозь заслоны. Уже на следующий день в Мариуполе была атакована колонна снабжения пограничников. Погибли пять военнослужащих, но уже это совсем другая история.

Зачистив территорию, "азовцы" передали захваченные позиции батальону МВД "Днепр-1", а сами через аэропорт отправились на свою базу в Бердянске.

Освобождение большого города без потерь стало знаковым событием войны на Донбассе в тот период. Это привело к большому морально-психологическому подъему не только бойцов группировки ВСУ на Донбассе, но и всего проукраинского населения Донецкой и Луганской областей, а также всей Украины.