Яркий фоторепортаж с пикета по сбору подписей Виктора Бабарико в Бобруйске 12 15.06.2020, 21:23

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Сотни жителей города пришли на встречу с политиком, окружили его и активно задавали вопросы.

Кандидат в президенты Беларуси Виктор Бабарико 15 июня посетил пикет по сбору подписей в Бобруйске. Сотни жителей Бобруйска пришли на встречу с потенциальным кандидатом в президенты, окружили его и активно задавали вопросы.

Пикеты по сбору подписей для Светланы Тихановской также проходил неподалеку. Многие говорили, что они пришли подписать для всех, кроме «Саши три процента»

Фоторепортаж с пикета опубликовало «Радыё Свабода».