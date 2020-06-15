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Яркий фоторепортаж с пикета по сбору подписей Виктора Бабарико в Бобруйске

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  • 15.06.2020, 21:23
  • 9,247
Яркий фоторепортаж с пикета по сбору подписей Виктора Бабарико в Бобруйске

Сотни жителей города пришли на встречу с политиком, окружили его и активно задавали вопросы.

Кандидат в президенты Беларуси Виктор Бабарико 15 июня посетил пикет по сбору подписей в Бобруйске. Сотни жителей Бобруйска пришли на встречу с потенциальным кандидатом в президенты, окружили его и активно задавали вопросы.

Пикеты по сбору подписей для Светланы Тихановской также проходил неподалеку. Многие говорили, что они пришли подписать для всех, кроме «Саши три процента»

Фоторепортаж с пикета опубликовало «Радыё Свабода».


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