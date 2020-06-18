Виктор Болдин: Белорусские города сейчас очень наэлектризованы 3 18.06.2020, 7:33

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ФОТО: RIA.RU

Людям уже нечего терять.

На протяжении месяца сотни тысяч белорусов выстраивались в километровые очереди, чтобы оставить свои подписи за альтернативных кандидатов. География активности людей также поражает: без преувеличения проснулась вся Беларусь. В чем же феномен этого явления?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с Виктором Болдиным, активистом из Могилева, членом инициативной группы потенциального кандидата в президенты Виктора Бабарико.

- Если сравнивать происходящее с другими кампаниями, то стало гораздо больше людей, которые ставят подписи за альтернативных кандидатов. Наверное, если судить по Могилеву, раза в четыре.

Во-вторых, публика стала более разношерстной: больше и молодежи, и людей преклонного возраста. Свежий пример: на днях два дальнобойщика специально пришли на пикет, чтобы подписаться за Виктора Бабарико. Раньше такие люди были очень далеки от политики.

Также ставят свои подписи спортсмены, которые тренируются рядом с пикетом. Когда-то они в нашу сторону даже не смотрели.

Хочу сказать, что появился сильный запрос общества на перемены. Виктор Бабарико оказался в нужном месте в нужное время. Беларусь созрела для новой власти.

На пикетах собирается очень много людей, могилевчане сами останавливаются поговорить, интересуются, кто это. Буквально во вторник собралось человек 20 и у каждого было время поговорить, никто не спешил.

- Многие отмечают, что белорусы не боятся высказывать свое мнение на пикетах и рассказывать о наболевшем. О чем говорят люди, которые оставляют свои подписи за альтернативных кандидатов?

- Мне очень в этом плане понравился бобруйский пикет. После него я заметил, какая сильная реакция была у людей, как они слушают.

Каждый идет на пикеты со своими проблемами, со своими вопросами. Много жалоб, людям сейчас очень тяжело жить. Во время встречи Бабарико с инициативной группой в Могилеве я лично поднимал вопрос людей с инвалидностью, пусть и программа кандидата ограничена по знакам. Он сказал, что если экономика будет развиваться, то обязательно этому будут уделять внимание. Также вернут женщинам в пенсионный возраст учебу в институтах. У людей есть запрос на справедливость и этот кандидат готов его удовлетворить.

- Еще одним открытием кампании стал блогер Сергей Тихановский и его супруга Светлана. Ваши команды взаимодействуют?

- Активисты команды Свеланы Тихановской проявляют солидарность. Наши команды друг другу симпатизируют.

За Тихановскую подписывается много молодежи, да и вообще, она большая молодец.

Еще отмечу, что если бы не было такого порыва и энтузиазма людей, было бы очень тяжело собрать нужное количество подписей. Народ уже созрел, это видно невооруженным взглядом.

Я специально в дождливый день пробежался по подъездам, где собирал подписи на других избирательных кампаниях. Там хороший подъезд, без пьяниц, 36 квартир. Так вот, 10 лет назад удалось собрать подписи половины подъезда, а сейчас только две пенсионерки сказали, что будут за Лукашенко подписываться.

И это было только начало сбора подписей, не нужно даже объяснять, кто такой Виктор Бабарико, многие просто подписывались за него в пику Лукашенко.

- Могилевщина — родина Лукашенко, по вашим наблюдениям, какой у него рейтинг среди земляков?

- По Могилеву, думаю, больше 80% против Лукашенко. За три недели мы ничего хорошего о нем не слышали. Была только истерика у некоторых старушек, которые хвалили, мол, мосты починил и дороги строит. Это единственное, что я хорошего в его адрес услышал за три недели. В целом, пусть спасибо скажет, что народ культурный и много не ругался.

В субботу мы были еще на пикете в Кричеве, там люди очень активно подписывались. Причем там же заводы, рабочий класс, это было крайне показательно.

- Виктор Бабарико заявил, что если люди будут вынуждены выйти на улицы, то он будет с белорусским народом. Готовы ли белорусы защищать свой выбор?

- Скажу за себя: я точно пойду на Площадь. Думаю, что таких людей очень много. Сделаю осторожный прогноз после поездки в Кричев, потому что после рассказов их молодежи видно, что белорусы очень решительно настроены.

Люди говорят, что им все равно нечего терять. Районные города сейчас очень наэлектризованы, в этом большое отличие от ситуации 2015 года, когда все тихо было. Сейчас видно, что нерв оголен. Мужчины в возрасте 30-40 лет из Могилевской области ездили в Россию, хорошо зарабатывали, как-то отвлекались. Сегодня им деваться некуда и не только из-за коронавируса.

В России заработки упали, да и люди устали от нее тоже. Многие остались не у дел, безработица, сидят, пьют пиво и общаются между собой. На этом уровне у них образовался вакуум: заняться нечем, заработки уже не те, и куража уже нет зарабатывать. Думаю, из-за этой безвыходности они готовы сделать шаг к переменам, им хочется чего-то нового.

- В «Фейсбуке» вы пишите, что есть шанс победить Лукашенко в этом году. Что придает вам такую уверенность?

- Скажу честно, у меня уже давно была уверенность, что Беларусь готова к переменам. Учитывая опыт предыдущих лет, особенно 2019 года и «выборов» в «палатку», увидел, что Беларусь поменялась.

Это не был ни сон, ни видение, просто анализ. Кроме того, сам очень сильно хочу, чтобы Беларусь пошла в цивилизованный мир. Можно считать, что у меня интуиция сработала. Мне кажется, что уже в 2020 году все должно измениться.