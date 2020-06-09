Тапочная революция: особенности протестов в Беларуси 1 9.06.2020, 9:59

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Фото: «Наша Ніва»

Белорусы выстраиваются в огромные очереди, чтобы поставить подписи за оппонентов Лукашенко.

В Беларуси стартовала предвыборная кампания. И в ней больше интриги, чем обычно в перевыборах Лукашенко, пишет украинское издание korrespondent.net.

1 июня на 15 суток арестовали оппозиционного политика Николая Статкевича по статье о нарушении правил проведения митингов.

Накануне сразу в нескольких городах Беларуси проходили пикеты по сбору подписей независимых кандидатов в президенты, Статкевич был задержан по пути на один из них. В общей сложности по всей стране на пикетах, которые не требуют специального согласования, были задержаны более 20 человек.

Блогер Сергей Тихановский был задержан 6 мая по пути на одну из встреч с избирателями — его арестовали за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Светлана зарегистрировалась вместо него — формальных оснований отказать ей ЦИК не нашел. Его арестовали прямо перед регистрацией кандидатом в президенты. Это привело к стихийным акциям солидарности по всей стране.

Фото: EPA/UPG

Тихановского освободили из-под административного ареста 20 мая. Но стать кандидатом в президенты он уже не успел. Вместо него баллотируется его жена Светлана.

На электоральную победу на выборах семья Тихановских не рассчитывает и пока не планирует поддерживать кого-то из других претендентов. "Если Лукашенко будет дальше участвовать, а (глава белорусского ЦИК Лидия) Ермошина считать, то призывать на такие выборы мы не будем", — заявил блогер на пикете в Могилеве 27 мая.

Пикеты по сбору подписей

Согласно белорусской Конституции, для того, чтобы стать кандидатом в президенты, нужно собрать минимум 100 тысяч подписей. Сделать это нужно в течение месяца, к 19 июня, постановил ЦИК страны.

Команда Тихановского организовывает массовые пикеты для сбора подписей. В Минске, Гомеле, Гродно, Могилеве, Бресте, Витебске и других городах страны люди выстраиваются в очереди, чтобы оставить подпись за выдвижение в президенты супруги блогера. Днем 31 мая в Минске одновременно в очереди находилось тысячи человек — эта цепь огибала несколько улиц. Люди стоят так часами.

Фото: EPA/UPG

Сергей Тихановский объясняет, что пикеты по сбору подписей нужны для того, чтобы показать властям, как много белорусов хотят перемен. По его словам, такие акции можно считать репетицией "большого мирного продолжительного протеста".

В белорусском интернете происходящее называют "подписной" или "тапочной революцией". Такое название связано с тем, что кампания Сергея Тихановского проходит под лозунгом "Стоп таракан": блогер сравнивает Лукашенко с тараканом, поэтому тапок, как средство борьбы с тараканами, стал символом протеста. Люди приносят на пикеты старые тапки и сваливают их в кучи.