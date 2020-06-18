Правозащитник: Виктор Бабарико просил, чтобы люди не останавливались 3 18.06.2020, 15:20

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ФОТО: SVABODA.ORG

Достаточно посмотреть на рейтинги и можно понять, что власти мало что поможет.

Бывший следователь, руководитель организации «Правовая помощь населению» Олег Волчек передал «Cалідарнасці» суть разговора с Виктором Бабарико. По словам правозащитника, речь шла в том числе о возможном задержании:

— Я ему привел в пример Козулина и спросил, понимает ли он, что рано или поздно может быть такой риск и для него? Бабарико сказал, что представляет, во что он ввязывается. И попросил не волноваться, даже если его арестуют — мол, на этот случай отработан механизм продолжения выборов и система отлажена. Он был вполне спокоен. Я бы сказал, что он адекватно все воспринимает и готов переносить тяжести выборной кампании.

Тем не менее правозащитнику все же показалось, что претендент в президенты предполагал, что власти дадут ему сдать подписи и подать заявление:

— Даже того же Козулина сначала зарегистрировали кандидатом и только через несколько недель началось преследование. А тут такой беспредел! — возмущается Олег Волчек. — Причем, что это за ситуация: «человек исчез». Это касается не только Бабарико, а всех активных участников президентской кампании. По закону органы должны моментально сообщать родственникам, где и как, при каких обстоятельствах задержан, давать право на звонок, на адвоката. А тут люди, бывает, по три дня ищут и не могут найти. И такое сегодня повсеместно.

По словам правозащитника, в штабе Виктора Бабарико работает большая юридическая группа, в том числе международников.

— И в случае ареста будет готовиться документ о признании Бабарико узником совести, — поясняет Олег Волчек. — Сейчас по закону его могут продержать 72 часа, а потом должны принять решение предъявлять или не предъявлять обвинение. Могут и до 10 дней продлевать меру пресечения, как в случае с Тихановским.

Правозащитник также просит передать всем слова Виктора Бабарико.

— Он просил, чтобы люди не останавливались на этом этапе. Сказал: надо двигаться дальше, потому что другого выхода у белорусов нет. Иначе это будет бесконечная бездна. Вчера в Солигорске он призвал обязательно приходить 9 августа на выборы, и только 9 августа голосовать.

В том, что люди поддерживают альтернативных кандидатов, Олег Волчек смог лично убедится во время пикета 17 июня в Солигорске.

— Я вижу по людям – зарегистрируют Бабарико или не зарегистрируют — сам процесс-то пошел. Ермошина вместе с 65 тысячами членами избирательной комиссии уже не в состоянии будет нарисовать 85%. Власть идет по старым лекалам, как в 2010-м, но сегодня ситуация поменялась, информационное поле поменялось. И неважно, кто там останется в списке, арестованы будут кандидаты или нет, люди придут на выборы и много. И я думаю, будет сильное протестное голосование.

При этом правозащитник отмечает беспрецедентные репрессии по отношению не только к членам команд претендентов, но и простым гражданам, в том числе с мирных пикетов.

— Правозащитники захлебываются. По «административке» такого наплыва не было никогда. Не успеваешь не то что консультировать, даже фиксировать. Пачками! — отмечает Олег Волчек. — Мы предполагали, что репрессии усилятся, но чтобы в таком количестве! Но, думаю, это не поможет. Мы же видим рейтинги и понимаем, почему так происходит.