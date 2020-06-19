закрыть
19 июня 2020, пятница, 18:43
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Газпром» и «Газпромбанк» отказались сотрудничать с временной администрацией «Белгазпромбанка»

30
  • 19.06.2020, 16:21
  • 18,901
«Газпром» и «Газпромбанк» отказались сотрудничать с временной администрацией «Белгазпромбанка»

Российские акционеры считают, что введение временной администрации нарушает законы Беларуси. 

Об этом рассказала в интервью kp.by глава так называемой временной администрации «Белгазпромбанка» Надежда Ермакова.

- 12 июня «Газпром» и Газпромбанк сделали совместное заявление в отношении ситуации с«Белгазпромбанком». Тогда мажоритарные акционеры заявили о том, что введение временной администрации нарушает законы Республики Беларусь. И они намерены добиваться защиты своих прав и законных интересов всеми доступными правовыми средствами. Как вы лично оцениваете эту ситуацию?

- Акционеры отказались от совместной деятельности с временной администрацией. Официальных претензий к работе временной администрации не высказано.


популярное за неделю

Мнение

ЕС призвал Минск немедленно освободить Виктора Бабарико и его сына
ЕС призвал Минск немедленно освободить Виктора Бабарико и его сына
Белорусы, выходите на центральные улицы и площади своих городов!
Белорусы, выходите на центральные улицы и площади своих городов! Наталья Радина
Прощание с тремя процентами
Прощание с тремя процентами Ирина Халип
Заслуживают восхищения люди, которые продолжают собирать подписи за Тихановскую и Бабарико
Заслуживают восхищения люди, которые продолжают собирать подписи за Тихановскую и Бабарико Андрей Санников