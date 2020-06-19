«Газпром» и «Газпромбанк» отказались сотрудничать с временной администрацией «Белгазпромбанка» 30 19.06.2020, 16:21

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Российские акционеры считают, что введение временной администрации нарушает законы Беларуси.

Об этом рассказала в интервью kp.by глава так называемой временной администрации «Белгазпромбанка» Надежда Ермакова.

- 12 июня «Газпром» и Газпромбанк сделали совместное заявление в отношении ситуации с«Белгазпромбанком». Тогда мажоритарные акционеры заявили о том, что введение временной администрации нарушает законы Республики Беларусь. И они намерены добиваться защиты своих прав и законных интересов всеми доступными правовыми средствами. Как вы лично оцениваете эту ситуацию?

- Акционеры отказались от совместной деятельности с временной администрацией. Официальных претензий к работе временной администрации не высказано.