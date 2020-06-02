В июне произойдет три лунных затмения 3 2.06.2020, 16:56

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ФОТО: CHARTER97.ORG/ИВАН МЕЖУЙ

Июнь принесет много интересных событий на небе.

Луна в июне идеально подходит для наблюдений, если смотреть с северных широт. В это время она находится достаточно низко, а значит кажется более большой. Поэтому полутеневое затмение Луны 5 июня (в 22:25 по Москве) будет выглядеть очень эффектно. В это время 57% Луны будет покрыто полутенью Земли, диск нашего спутника станет темнее с одной стороны, пишет «Популярная механика».

19 июня днем произойдет затмение Венеры Луной. А вот 21 июня можно увидеть кольцеобразное затмение Солнца. Такое небесное событие происходит, когда Луна находится чуть дальше от Земли, поэтому ее диск становится меньше, чем диск Солнца. Поэтому когда спутник перекрывает звезду, образуется красивое, огненное кольцо. Затмение произойдет в 9.40 по московскому времени. Однако, жители западной России не смогут наблюдать этот феномен.

Также многие астрономы призывают чаще любоваться небом в июне, ведь начинается пора серебристых облаков.