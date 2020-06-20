«Давайте договоримся убрать таракашку как можно скорее» 9 20.06.2020, 10:46

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Фото: tut.by

Нет пределов совершенствованию.

На пикеты солидарности 19 июня по всей Беларуси вышли десятки тысяч человек, километровые живые цепи образовались во многих городах. В большинстве городов акции продолжались до поздней ночи.

Участник вчерашних протестов в Минске обратился к телеграм-каналу "Баста!" с несколькими предложениями и советами.

"Я бы хотел сказать всем людям, всем белорусам: нам нужно еще больше самоорганизации, - пишет он. - Вчера и позавчера и в Минске и в других городах все было очень достойно, но ведь нет пределов совершенствованию.

Не дают собираться в одном месте – переходим в другое. Закрыто метро – выходим на другой станции, поднимаемся наверх и хлопаем в ладоши. Вчера сам проверил – сразу собирается несколько десятков единомышленников! Не работает транспорт – выходим из дома и аплодируем переменам. Найдется кому поддержать. Мы более мобильные, чем они, нам проще. У нас есть телефоны, мы подписаны на телеграм-каналы, которые оперативно давали информацию о происходящем.

Люди в Бресте, Минске, Молодечно смогли защитить друг друга, удалось отбить многих наших. В большинстве городов милиция, видя настроения людей, просто никого не задерживала. Чем меньше населенный пункт, тем больше вероятность "нарваться" на знакомого – потом от позора не отмоешься всю жизнь. Они ведь это отлично понимают.

Давайте договоримся защищать друг друга, не давать задерживать. Давайте договоримся не сидеть дома, если в нашем городе или поселке протестуют. Давайте договоримся убрать таракашку как можно скорее".

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