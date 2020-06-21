Лукашенковские подонки продлили Сергею Тихановскому содержание в карцере 28 21.06.2020, 11:04

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Фото: «Радыё Свабода»

Спасти народного блогера!

Народный блогер Сергей Тихановский, который сейчас находится в СИЗО № 1 в Минске, будет находиться в карцере до 26 июня. Об этом сообщает сайт ПЦ «Весна» со ссылкой на супругу блогера, претендента в президенты Светлану Тихановскую. Она узнала об этом вчера, когда пыталась передать ему передачу.

Ранее сообщалось, что Сергей Тихановский находится в карцере с 13 июня.

Руководителя инициативной группы Светланы Тихановской народного блогера Сергея Тихановского и еще девять человек задержали 29 мая в Гродно во время пикета по сбору подписей. Этому предшествовала провокация, в которой участвовали сотрудники милиции во главе с профессиональной проституткой Еленой Кузьминой. Арест Сергея Тихановского связан с тем, что Лукашенко панически боится лидера народных протестов.

Белорусские правозащитники признали Сергея Тихановского политзаключенным и потребовали его освобождения.