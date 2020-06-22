«Нас целая страна, а таракан сам захлебнется в своей злобе и лжи» 12 22.06.2020, 12:58

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Фото: tut.by

Виктор Бабарико и Сергей Тихановский — новые герои Беларуси.

Горжусь, что такие люди живут в нашей стране. Теперь я точно знаю, что у страны есть будущее! Письмо от читательницы Telegram-канала "Баста!".

"В нашей стране появились новые герои! Теперь у нас есть знамя! - говорит она. - Начну с Виктора Бабарико, человек с большой буквы, кто нибудь из нас рискнул бы всем, богатством, сытой и сладкой жизнью? Он, зная за 26 лет работы с демоном, как тот убирает оппонентов, все таки пошёл против. Теперь сам в беде, сын в заложниках, светит 15 лет.

Сергей Тихановский - это уличный боец, который априори не терпит хамство, ложь и подхалимаж.

Я горжусь, что такие люди живут в нашей стране и теперь я точно знаю, что у страны есть будущее!

Кто в застенках - держитесь, ребята, сейчас вас целая страна, а таракан сам захлебнется в своей злобе и лжи".

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