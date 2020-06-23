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Бойцы службы безопасности Лукашенко готовы выступить на стороне народа

  • 23.06.2020, 7:37
  • 8,370
Бойцы службы безопасности Лукашенко готовы выступить на стороне народа

Охранники «Саши 3%» поддержали флешмоб «Армия с народом».

Белорусы запустили новый флешмоб. Граждане страны разных профессий начали выкладывать фотографии с посланиями против Лукашенко. Представители силовых ведомств при этом напоминают, что «армия - с народом».

Бойцы СБП (Службы безопасности Лукашенко, фактические его телохранители), поддержали флешмоб и готовы выступить на стороне народа, сообщает телеграм-канал Nexta.

Напомним, ранее сотрудники МВД, КГБ, Министерства обороны и других ведомств приняли участие во флешмобе.


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