Nexta: Ячейки многих клиентов Белгазпромбанка оказались недоступны, вскрыты или пусты 40 24.06.2020, 18:13

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фото: belsat.eu

Странные дела стали происходить в банке после его рейдерского захвата властями.

Ячейки многих клиентов Белгазпромбанка неожиданно оказались недоступны, вскрыты или вовсе... пусты, пишет популярный блогер Nexta.

«Очень странные дела стали происходить в Белгазпромбанке после его рейдерского захвата властями. Мы получили сразу несколько сообщений о том, что в хранилищах происходит что-то неладное. Так, один из наших читателей заявил, что его ячейку вскрыли, а другому попросту не предоставили возможность пройти в хранилище к своей ячейке. Попытку узнать, что же всё-таки случилось, молодой человек предпринял, однако не получил никакого вразумительного ответа», - пишет блогер.

А на форуме одного из популярных интернет-ресурсов и вовсе появилось сообщение от женщины, которую буквально ограбили:

«Моя банковская ячейка оказалась пуста. Вынесли все деньги и золотые слитки. Написала заявление на имя директора, завтра пойду в милицию».