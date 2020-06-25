Белорусам хотят запретить рассказывать о своем опыте обучения за границей 30 25.06.2020, 16:01

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иллюстрационное фото

Маразм крепчает.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) совместно с Министерством образования проводят работу по выявлению и пресечению распространения ненадлежащей рекламы об обучении белорусов за границей. Чиновники говорят, это для того, чтобы реклама находилась в законном поле, а белорусскую молодежь не обманывали, пишет naviny.by.

Учились за границей? Никому не рассказывайте

Как сообщается на сайте МАРТ, теперь под понятие «реклама» попадает информация о впечатлениях граждан об учебе и особенностях обучения в определенных иностранных учебных заведениях. Такую информацию надо согласовывать с МВД и Минобразования.

Со ссылкой на закон «О рекламе» МАРТ подчеркивает, что «планируемая к размещению (распространению) на интернет-сайте информация о впечатлениях граждан об учебе в определенных иностранных учебных заведениях, об особенностях обучения в них и о возможности поступления в такие учебные заведения, а также информация об иностранном учебном заведении, размещаемая на баннере, будут являться рекламой об учебе за пределами Республики Беларусь…».

Согласно требованиям пункта 2 статьи 20 закона такая реклама «допускается только при наличии у рекламодателя согласования Министерства внутренних дел Республики Беларусь и Министерства образования Республики Беларусь». Без согласования такая реклама не может быть опубликована.

МАРТ и Минобразования проводят активную работу по выявлению и пресечению распространения ненадлежащей рекламы об обучении белорусов за границей: «Международные языковые школы и лагеря, экскурсионно-образовательные туры, предлагаемые организациями иностранных государств (центрами, школами, иными учреждениями образования), рассматриваются Министерством образования как формы организации обучения».

В этой связи под рекламу попадает:

• информация, консультации по подготовке документов и прохождению процедур, связанных с организацией обучения за границей;

• организация въезда и пребывания в зарубежной стране;

• подготовка к интервью в посольстве той страны, в которую планируется выезд;

• ведение переписки с принимающим иностранным учреждением образования;

• сведения о системе образования различных стран, поступлении в зарубежные учреждения образования.

«Никакой политики»

Сегодня, согласно данным ЮНЕСКО, около 24 тысяч граждан Беларуси учатся за рубежом. Сотни человек уезжают по обмену, по различным программам, в том числе финансируемым в рамках поддержки Беларуси Европейским союзом. Известная европейская программа ERASMUS+ позволила не только белорусам учиться за рубежом, но и улучшить материальную базу наших университетов.

Более трех тысяч человек с 2015 года приняли участие в программе мобильности для целенаправленных межличностных контактов MOST, а объем финансирования программы составил порядка 4 млн евро.

Даже белорусские школьники бесплатно учатся в школе европейского партнерства в Тбилиси при поддержке ЕС.

Теперь создаются условия, в которых белорусы без разрешения сверху не могут поделиться своим опытом.

Отвечая на вопрос, какова цель нововведений, пресс-секретарь Минобразования Людмила Высоцкая отметила, что здесь «нет никакой политики». Цель — создать условия, при которых реклама будет находиться в правовом поле:

«Решение принималось на межведомственном совете по рекламе. Важно не допустить, чтобы дети попали в неприятную историю. Не исключено, что может распространяться недостоверная информация об обучении за рубежом. Вполне возможно, что за рекламой кроется не то, что предлагают, при том, что любая реклама должна соответствовать тому, что в ней заявлено».

Людмила Высоцкая подчеркнула, что речи о запрете поступать в зарубежные вузы не идет, «это выбор абитуриента и его право, важно, чтобы поступали в проверенные вузы».

Стреляют из пушки по воробьям

Эксперт в сфере образования Павел Терешкович недоумевает: «Если человек описывает свои впечатления, при чем здесь реклама? Тревел-блогеры тоже занимаются рекламой? Мне кажется это абсолютно надуманным».

Скорее, по мнению эксперта, это «попытка защитить белорусские учреждения образования».

Действительно, у наших университетов есть конкуренты за рубежом — вузы, которые готовы принимать белорусских студентов. И это прежде всего российские университеты. Статистика ЮНЕСКО показывает, что там учится почти половина уехавших из Беларуси. И хотя сейчас тренд меняется — вектор направлен на запад, Россия ведет агрессивную политику по привлечению иностранных студентов, предоставляя для них около 15 тысяч грантов в год. На белорусов как граждан Союзного государства распространяются определенные социальные льготы, например, выделяют стипендии, места в общежитии», — рассказал Павел Терешкович.

Он отметил, что молодые белорусы массово едут учиться в Россию не потому, что хотят связать с ней жизнь, «их цель — уехать хоть куда-нибудь».

Эксперт обратил внимание, что демографические проблемы сегодня есть у всех стран Восточной Европы. Это означает, что там будут создавать условия для привлечения белорусских студентов, потому что и в Литве, и в Польше университеты так же, как и у нас, заинтересованы в заполнении мест.

«Не думаю, что надо создавать какие-то препятствия для выезда молодежи за рубеж на учебу, — сказал Павел Терешкович. — Когда говорят, что утечка мозгов это плохо, я привожу историю Николы Теслы, который был сыном православного сербского священника, и его отец хотел, чтобы он пошел по его стопам. Однако он не остался на родине, а уехал в США, продвинул вперед технологии, которыми пользуется всё человечество. Если есть желание и возможность, надо ехать, ведь плюсы движения мозгов в мире значительно превышают минусы утечки мозгов. А ограничительные меры в любом виде ничего не дадут, это то же самое, что стрелять из пушки по воробьям. Только неприятный осадок от подобных инициатив остается».