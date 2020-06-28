Саша Таракан испугался, бежать ему некуда 3 28.06.2020, 10:54

3,072

Фото: "Википедия"

В панике он совершает действия, которые только ухудшают его ситуацию.

Российское издание «Московский комсомолец» выяснило у замглавы Института стран СНГ Владимира Жарихина, чем для правителя Беларуси Лукашенко, более известного в народе под именем Саша Таракан, может закончится вся эта история с выборами:

- На параде Победы в Москве Путин холодно отнесся к Лукашенко, всячески его сторонился и так далее. Совершенно явно между ними не было нежной дружбы. При этом Лукашенко переживает, что не сможет в очередной раз «переизбраться». Впервые он почувствовал, что может потерять власть, поэтому периодически совершает действия, которые только ухудшают его ситуацию.

Сначала он арестовал альтернативного кандидата в президенты Виктора Бабарико и его сына, а заодно захватил «Белгазпромбанк» - дочку «Газпрома». Во-первых, это не понравилось многим в России. Во-вторых, Западу такой прием тоже не понравился. Получается, что бежать некуда, везде им недовольны. Но ничего другого ему, судя по всему, не оставалось. Хотя в Беларуси нет публичных соцопросов, внутренняя аналитика наверняка присутствует, и Лукашенко знает реальную ситуацию. Если он так нервничает, значит дела его плохи.

Можно себе представить, насколько плохая ситуация у Лукашенко, если он не может рассчитывать даже на фальсификацию голосования.