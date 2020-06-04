Германия выделит € 130 миллиардов евро на оживление экономики 4.06.2020, 9:29

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До конца года в стране будет снижена ставка НДС, семьям выплатят по 300 евро на ребенка.

Правительственная коалиция ФРГ - блок христианских партий ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) согласовала так называемый конъюнктурный пакет в размере 130 млрд евро для преодоления экономических последствий пандемии коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщила в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) поздним вечером в среду, 3 июня, после 12-часовых консультаций, передает dw.com.

"Нам предстоит справиться с тяжелейшим экономическим кризисом в истории ФРГ. Мы хотим вместе выйти из него сильными и заложили сегодня хороший фундамент для этого", - подчеркнула Меркель.

Kanzlerin #Merkel zu #Konjunkturpaket und #Zukunftspaket: Wir haben die schwerste Krise in der wirtschaftlichen Entwicklung in der bundesdeutschen Geschichte zu bewältigen. Wir wollen gemeinsam stark wieder herauskommen und dafür haben wir heute einen guten Grundstein gelegt. pic.twitter.com/IIHfiUCPaD — Steffen Seibert (@RegSprecher) June 3, 2020

Снижение НДС, выплаты семьям, помощь бизнесу

Всего документ состоит из 57 пунктов. Среди основных мер - снижение налога на добавленную стоимость (НДС) с 19 до 16 процентов с 1 июля до конца 2020 года. Льготная ставка НДС в этот период тоже будет снижена - с 7 до 5 процентов. Кроме того, семьи получат единовременную выплату в размере 300 евро на каждого ребенка. С 2021 года за счет государственных субсидий будут уменьшены цены на электричество для населения и бизнеса. Увеличатся субсидии на покупку электромобилей.

В документе заложена и дополнительная помощь для отраслей, наиболее пострадавших от локдауна - прежде всего туристического и ресторанного бизнеса. На период с июня до августа на эти цели заложено до 25 млрд евро.