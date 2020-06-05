Цена нефти Brent превысила $42 в ожидании встречи ОПЕК+ 5.06.2020, 16:31

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Встреча стран-экспортеров может пройти 6 июня.

Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 4,86%, до $41,9 за баррель по состоянию на 15:47 по Минску. Максимальное значение в течение торговой сессии составило $42,46, свидетельствуют данные торгов, передает РБК.

Фьючерс на американскую нефть марки WTI с поставкой в июле растет на 4,79%, до $39,2 за баррель.

Цена на нефть марки Brent поднялась в район $41 за баррель в ожидании заседания ОПЕК+. В субботу, 6 июня, участники сделки рассмотрят вопрос продления текущих рекордных сокращений добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки на более длительный срок. В соответствие со сделкой, заключенной в апреле, с 1 июля снижение добычи участниками альянса должно уменьшиться с с 9,7 млн до 7,7 млн баррелей в день.

В мае не все участники смогли выполнить взятые на себя обязательства. В связи с нарушением квот проведение встречи участников ОПЕК+ оказалось под вопросом. По предварительным данным, в прошлом месяце страны ОПЕК выполнили сделку примерно на 75%. В мае Ирак сократил добычу только наполовину.

Страны, недовыполнявшие свои обязательства в мае, компенсируют этот объем большими сокращениями в июле и сентябре, сообщило агентство Bloomberg. Текущие ограничения на добычу, действующие в мае и июне, могут продлить еще на один или два месяца.