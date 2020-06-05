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Задержан известный блогер «Серый кот»

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  • 5.06.2020, 19:04
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Задержан известный блогер «Серый кот»
Дмитрий Козлов
Фото: racyja.com

Друзья сообщают, что связь с ним пропала в районе минского ГУМа.

Накануне блогер Дмитрий Козлов (Серый кот) призвал поддержать своего арестованного друга и коллегу Сергея Тихановского и выйти на пикет у минского ГУМа.

«Самое важное, что мы должны сейчас делать – добиваться освобождения Сергея Тихановского, Николая Статкевича и других активистов, которых «Саша три процента» побросал за решетку. Сергей бился за нас. Сейчас наша очередь биться за него!» - заявил блогер.

Канал «Баста» сообщил, что около 18 часов возле ГУМа также были задержаны нескольких активистов гражданской кампании «Европейская Беларусь».

Сообщалось также, что сотрудники ГАИ не давали автобусам и маршруткам останавливаться возле универмага.

Сегодня днем в Гомеле был задержан «кандидат протеста» Владимир Непомнящих, в поддержку которого у ГУМа собирались провести легальный пикет по сбору подписей.

Фото: «Наша Ніва»

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