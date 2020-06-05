Нам всем нужно учиться действовать самостоятельно, когда на акции нет лидеров 2 5.06.2020, 22:07

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Фото: «Наша Ніва»

Встретимся 7 июня на Комаровском рынке в 12.00.

Короткий итог сегодняшней акции возле ГУМа: нам всем нужно учиться действовать самостоятельно, когда на акции нет лидеров, пишет телеграм-канал «Баста».

Сегодня были задержаны или не смогли дойти до места проведения легального пикета те активисты и блогеры, которые на него приглашали.

Гаишники запретили останавливаться автобусам и маршруткам. Весь квартал был в оцеплении ОМОНа, нагнали автозаки. Но люди все равно пришли к ГУМу и аплодировали в знак солидарности с Сергеем Тихановским.

Спасибо вам за вашу смелость!

Встретимся 7 июня на Комаровском рынке в 12.00.

Стоп таракан!

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