Нам всем нужно учиться действовать самостоятельно, когда на акции нет лидеров2
- 5.06.2020, 22:07
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Встретимся 7 июня на Комаровском рынке в 12.00.
Короткий итог сегодняшней акции возле ГУМа: нам всем нужно учиться действовать самостоятельно, когда на акции нет лидеров, пишет телеграм-канал «Баста».
Сегодня были задержаны или не смогли дойти до места проведения легального пикета те активисты и блогеры, которые на него приглашали.
Гаишники запретили останавливаться автобусам и маршруткам. Весь квартал был в оцеплении ОМОНа, нагнали автозаки. Но люди все равно пришли к ГУМу и аплодировали в знак солидарности с Сергеем Тихановским.
Спасибо вам за вашу смелость!
Встретимся 7 июня на Комаровском рынке в 12.00.
Стоп таракан!
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