Владимир Некляев: Где вы росли? 15 6.06.2020, 10:28

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Владимир Некляев

Посвящается людям без совести.

Меня давно ничего так не потрясало, как заявление Лукашенко о готовности расстреливать народ, написал в «Фейсбуке» известный белорусский поэт и политик Владимир Некляев.

Власть сходит с ума — так не хочет уходить…

Она, власть, не один Лукашенко. Это его министры, генералы, пропагандисты… И никто, слушая его угрозы, не вызвал санитаров, чтобы надеть смирительную рубашку на психопата, готового убивать.

Вы остались ему служить.

Я не утверждаю, что ни у кого из вас нет чести, чувства собственного достоинства, не позволяющих служить тому, кому вы служите. У кого-то, наверное, есть. Но вы честь и достоинство так глубоко спрятали, что можете и не найти.

После площади 2010 года я написал стихи, которые нигде не публиковал.

Да, в них перехлестывают эмоции. Сегодня можно было бы их поправить, написать поспокойнее. Но ничего править, изменять в стихах я не стал. Потому что с того времени ничего не изменилось.

ВАМ!

Помню себя в подростковом пальто.

Мы шалопутными были мальцами,

Но подлецами не был никто!..

Где вы учились

быть подлецами?

Мы не на то направляли умы,

Были наивными мы разгильдяями,

Но негодяями не были мы!..

Где вы учились

быть негодяями?

Холод насквозь прожигал нас огнем,

Вороном голод каркал над нами,

Но мы не стали отребьем, ворьем!..

Где вы росли?

Как вы стали ворами?

Да, мы боялись тюрьмы, Колымы,

Жить мы хотели нормальными жизнями,

Но жополизами не были мы!..

Как удалось вам

стать жополизами?

Да, чтоб не сдохнуть в грязи и пыли,

Мы продавали поэмы и повести,

Только мы совесть продать не могли!..

Вам не понять это —

Людям без совести.

Вам, кто целуется с мразью взасос

В царских дворцах ли, в палатах ли князьих,

Стать человеками не удалось…

Но удалось —

человеческой мразью!